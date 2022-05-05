Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı

'BEN SUÇSUZUM'

İhbar sonrası savcılık İsmail E.'nin İnternet sitesinden gerçekleştirilen 30 dolarlık harcamanın Mecidiyeköy hizmet binası tuvaletinde bulunan kameranın birebir aynısı olan mikro gizli kamera olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine çalışanın ikameti, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı. Savcılıkça ifadesi alınan E., söz konusu yurtdışı alışveriş sitesinden bir çok kere alışveriş yaptığını, bir kısmını evinde kullandığı bir kısmını ise internetten sattığını ifade etti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İsmail E., kadınlar tuvaletine kamera koymadığını beyan etti.