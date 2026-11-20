Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, tutuklu 18 şüphelinin durumu yeniden değerlendirildi. İnceleme sonucunda Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz dahil 18 şüphelinin tamamının tutukluluğunun devamına karar verildi.

13 İLDE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

20 Ekim'de Muğla merkezli 13 ilde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 15 şüpheli hakkında ise diğer adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklamanın ardından Fevzi Topuz'u geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

SORUŞTURMA DOSYASINDA 33 İŞ DENEYİM BELGESİ

Soruşturma dosyasına göre, 34 şirket adına sahte olduğu ileri sürülen 35 ihale evrakıyla iş deneyim belgesi başvurusu yapıldığı, Milas Belediyesi'nin ise 32 şirket için 33 belgeyi onayladığı öne sürülüyor. Evrakta yapılmış gibi gösterildiği iddia edilen işlerin toplam bedeli yaklaşık 2 milyar 580 milyon lira olarak hesaplandı. Soruşturma dosyasında ayrıca 8 şirketin bu belgelerle toplam bedeli yaklaşık 3 milyar 714 milyon lira olan 25 kamu ihalesine katıldığı iddialar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör