Milas yangını kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gece saatlerinde yaptığı açıklamada tedbir amaçlı 2 mahallenin tahliye edildiğini açıklamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yangına daha etkili bir şekilde müdahale etti ve vatandaşların desteğiyle yangın önemli ölçüde kontrol altına alındı.