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Giriş Tarihi: 17.8.2024 14:10 Son Güncelleme: 17.8.2024 14:27

Milas yangını kontrol altında

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beçin ve Çamovalı Mahalleleri’nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çamköy ve Ulaş Mahalleleri’ni de etkileyen yangına, ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleri ile vatandaşların fedakar destekleri sayesinde sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas yangını kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gece saatlerinde yaptığı açıklamada tedbir amaçlı 2 mahallenin tahliye edildiğini açıklamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yangına daha etkili bir şekilde müdahale etti ve vatandaşların desteğiyle yangın önemli ölçüde kontrol altına alındı.

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Milas yangını kontrol altında
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