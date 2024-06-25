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Giriş Tarihi: 25.6.2024 17:52 Son Güncelleme: 25.6.2024 17:52

Milas’ta feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 1 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi Türkevler mevkiinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi Türkevler mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Milas İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Araçta bulunan 4 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Araçta ise 1 kişi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Milas Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Milas’ta feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 1 ölü, 5 yaralı
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