Milas’ta feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi Türkevler mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Milas İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Araçta bulunan 4 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Araçta ise 1 kişi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Milas Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.