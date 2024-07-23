Milas’ta kazada ölen ünlü Rus YouTuber Ozolina için yardım kampanyası

Kaza dün akşam saatlerinde Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan Onur Obut idaresindeki motosiklet, ünlü Rus Rus YouTuber ve moto Vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina'nın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ünlü motosiklet tutkunu Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Onur Obut ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya'nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip olan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını paylaşıyordu. Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Motosiklet tutkusuyla bilinen ve 'MotonTanja' ismiyle ünlenen Ozolina'nın Yunanistan'a motosikletiyle gitmek içi yola çıktığı, izin verilmeyince rotasını Türkiye'ye çevirdiği öğrenildi. Ozolina'nın bu yüzden sosyal medya hesaplarında 'fethedeciğini' yazdığı öğrenildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti. Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.