Milas’ta esrarengiz olay: Yol kenarında ölü bulundu!

Olay, Milas ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen durumla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.