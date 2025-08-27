Milas’taki Kezban Süne cinayetinde kan donduran detay: 40 gün planlamış

Milas İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta 22 Ağustos akşam saatlerinde iki çocuk annesi 43 yaşındaki Kezban Süne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Evinin yakınlarında sokak ortasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurulan Kezban Süne yere düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Süne'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırının ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve kılıfının kadının hemen yanında bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

CİNAYETİ 40 GÜN ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Yapılan araştırmada katil zanlısının Bülent Koca olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucu katil zanlısı Bülent Koca İzmir Aliağa Jandarma Uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Bülent Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koca'nın sorgusunda kan donduran detay ortaya çıktı. Zanlının cinayeti 40 gün önceden planladığı öğrenildi.