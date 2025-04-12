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Giriş Tarihi: 12.4.2025 14:34 Son Güncelleme: 12.4.2025 14:55

Milas’taki tartışma cinayetle bitti

Muğla’nın Milas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda vurulan 40 yaşındaki Sercan Ülker, hayatını kaybederken, kaçmaya çalışan saldırgan Ö.S. ise gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’taki tartışma cinayetle bitti

Olay, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Ö.S., 40 yaşındaki Sercan Ülker'e tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sercan Ülker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

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Milas’taki tartışma cinayetle bitti
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