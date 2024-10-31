Millet Kursu Projesi ile gelecek nesil için sağlam temeller atılıyor

Kırşehir'de başlatılan "Millet Kursları Projesi" taşımalı eğitim alan ancak hafta sonu okullarda ki kurslara ulaşım imkanı bulamayan ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilere proje kapsamında ulaşım desteği sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Millet Kursu Projesiyle gençlere her alanda destek vermeye devam ettiklerini belirten AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, "Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kurslar sayesinde öğrencilerimiz hem akademik anlamda destekleniyor hem de sosyal hayata uyum sağlıyorlar" dedi.

Ayrıca Millet Kursu Projesi kapsamında dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik Kültürü, anaokullarında eğitim gören çocuklara tanıtılıyor.