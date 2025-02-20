Millet Kütüphanesi 5 yılda 7 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Kapalı alanı 125 bin metrekare olan ve 201 kilometre raf uzunluğu ile 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip Kütüphane, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ve teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak niteleniyor.





5 MİLYONDAN FAZLA BASILI ESER



Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 168 bin 302 kitap, 25 bin 017 dergiye ait 2 milyon 948 bin 290 süreli yayın sayısı ile toplamda 5 milyon 487 bin 254 basılı kaynak bulunuyor. Kütüphanede ayrıca, 950 bin "e-kitap", 7 milyon 500 bin "e-tez", 73 veri tabanına erişim 125 bin "e-dergiye" ait 300 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkanı sunuluyor.



5 YILDA 7 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ KULLANDI

Hafta içi günlük 3 bin ila 5 bin, hafta sonu ise 12 bin ila 15 bin okuyucu ve ziyaretçinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 2024 yılında 1 milyon 900 bin okuyucu ve ziyaretçi kullandı. Açıldığı günden itibaren ise 5 yıllık dönemde Kütüphane 6 milyon 659 bin 475 okuyucu ve ziyaretçiyi ağırladı.





EMİNE ERDOĞAN 5. YILINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışının 5'inci yılını kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum."





5. YILA ÖZEL VİDEOLU PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 5'inci yılına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Milletimizin evinde, gece gündüz demeden 7'den 70'e, yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekanda, ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5. yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz."





2020'DE AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.