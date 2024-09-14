Millet Kütüphanesinde 1 milyon 300 bin depo kitap, raylı otonom sistemle erişime açıldı

Entegre Kitap Taşıma Sistemi, 100 adet otomatik ve 50 adet manuel kitap taşıma aracı ile hizmet veriyor. Sistemde, 40 istasyon ve 2 otomatik kitap iade cihazı bulunuyor. Araçlar dikey ve yatay hareket ederek, istenilen kitabı istenilen konuma dakikalar içerisinde ulaştırıyor.

SİSTEM 1 AYDIR KULLANILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Entegre Kitap Taşıma Sistemi'nin kurulumuna 2020'de başlandığını ancak sistemin parça tedariğinin Kovid-19 salgını nedeniyle aksadığını söyledi.

Sistemin kurulumunu 2024 yılı başında tamamladıklarını ve 8 aydır test sürecini yürüttüklerini vurgulayan Tuğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Gerekli testleri yaptıktan sonra, 1 ay önce sistemi okuyucuların hizmetine sunduk. Sistem sayesinde, depolarımızda bulunan 1 milyon 300 bine yakın kitap erişime açıldı. Sistemle okuyucularımız istediği kitabı tarama ekranlarından talep ediyor, depodaki kitap görevlilerce bulunup, 5,5 kilometre ray uzunluğuna sahip yarı otonom sistem sayesinde en geç 20 dakikada okuyucuya teslim ediliyor."