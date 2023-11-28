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Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:58 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:40

Milletvekili Karaman müjdeyi verdi

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, haftada 4 güne düşürülen Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet Ankara-Erzincan uçak seferleri hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Milletvekili Karaman müjdeyi verdi

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman yaptığı açıklamada: "Bilindiği gibi Ankara ve Erzincan arasındaki uçuş seferleri haftada 4 güne düşmüştü. Bu durum da Erzincanlı hemşerilerimiz için bayağı bir sorun teşkil ediyordu. Bu konuyu gündeme getirerek haftada 4 gün olan uçuşları 7 güne çıkartmayı başardık" dedi.

Erzincan Milletvekili Karaman açıklamasında ayrıca: "Haftada 4 güne düşen Türk Hava Yollarının Anadolu Jet Ankara- Erzincan uçuş seferlerini girişimlerim sonucunda artırdık. Türk Hava Yolları - Anadolu Jet Ankara - Erzincan uçuşlarında; Hemşerilerimizin daha konforlu seyahat edebilmeleri için haftada 4 gün olan uçuşlar 7 güne çıkarılmıştır.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye, Anadolu Jet Genel Müdürü Kerem Sarp'a destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemli çünkü zaman zaman yer bulmakta zorluk çeken hemşerilerimiz vardı. Herkes için hayırlı olsun." Dedi.

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Milletvekili Karaman müjdeyi verdi
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