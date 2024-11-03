Milletvekili Mustafa Varank test sürüşü sırasında kaza geçirdi

Milletvekili ve aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olan Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldı.

Araç ormanlık alanda seyir halinde olduğu sırada, aniden şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Ön tarafta ve aracı kullanan operatörün yanında oturan Mustafa Varank, kazadan saniyeler önce tehlikeyi fark edip başını ellerinin arasına aldı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.