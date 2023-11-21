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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:58 Son Güncelleme: 21.11.2023 11:53

Milletvekili Yayman, Hassa hükümet binasının temelini attı

Hatay’ın Hassa ilçesinde hükümet konağının temeli TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın katıldığı törenle atıldı. Milletvekili Yayman, “Eski binamız depremde yıkıldı. Söz verdik hemen kolları sıvadık. Hassa’nın hayali olan hükümet binası projesini hayata geçirdik. Hükümet konağımızı 8 ayda tamamlayıp hizmete girecek. Yaparsa AK parti yapar” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Milletvekili Yayman, Hassa hükümet binasının temelini attı

Hassa Kaymakam Osman Acar, projenin tüm safhalarında yoğun emek sarf eden Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkür etti. Milletvekili Yayman'ın Hassa'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Acar, "Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ın destekleriyle ilçemizde 6 Şubat depreminin izleri siliniyor. Şimdi de vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet verebileceğimiz hükumet konağımızın temelini atık" diye konuştu.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da Milletvekili Yayman'a teşekkür etti. Başkan Karataş, "Hassa'mızın güzelleşmesi için yaptığımız tüm projelerde sayın Milletvekilimizin tam destekleri bulunuyor. Hassa'da her taşta Milletvekilimizin izi var. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Hükümet konağımız Hassa'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Milletvekili Yayman, Hassa hükümet binasının temelini attı
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