Milletvekili Yayman, Hassa hükümet binasının temelini attı

Hassa Kaymakam Osman Acar, projenin tüm safhalarında yoğun emek sarf eden Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkür etti. Milletvekili Yayman'ın Hassa'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Acar, "Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ın destekleriyle ilçemizde 6 Şubat depreminin izleri siliniyor. Şimdi de vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet verebileceğimiz hükumet konağımızın temelini atık" diye konuştu.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da Milletvekili Yayman'a teşekkür etti. Başkan Karataş, "Hassa'mızın güzelleşmesi için yaptığımız tüm projelerde sayın Milletvekilimizin tam destekleri bulunuyor. Hassa'da her taşta Milletvekilimizin izi var. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Hükümet konağımız Hassa'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.