Hüseyin Yayman “Türkiye Buluşmalarını” SABAH’a anlattı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türkiye Buluşmalarında" toplumun bütün kesimleriyle bir araya geldiklerini ve yoğun bir saha çalışması yaptıklarını söyledi. Yayman, "Türkiye Buluşmaları etkinliği, AK Parti'nin ne kadar yenilikçi, ne kadar siyasette değişimi amaçlayan parti olduğunu bir kez daha gösterdi. Normalde milletvekilleri daha çok seçim dönemlerinde milletle buluşurdu, ama bu kez seçim olmadan vatandaşlarla buluştuk. Bizler sokaktaki vatandaşın sesini dinledik. Siyaset sokakta, sahada yapılır" dedi.

TÜRKİYE'Yİ HARMANLADIK

İstanbul, İzmir, Aksaray ve Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Milletvekili Yayman, "Türkiye Buluşmalarının farkı Hatay milletvekilleri farklı illere giderken, diğer illerin milletvekilleri de Hatay'a geldi ve vatandaşlarla buluştu. Şöyle diyorlar 'AK Parti kendi seçmeniyle buluştu' Hayır biz aynı zamanda şehrin kanat önderleri ve dinamikleriyle biraraya geldik. Bu noktada bir anlamda Türkiye'yi harmanladık" diye konuştu.

"ÇÖZERSE AK PARTİ ÇÖZER" DİYORLAR

Her ilin raporlarının genel merkeze gönderildiğini ve buradan da Cumhurbaşkanına sunulacağını kaydeden Yayman, "Buluşmalarda vatandaşımızın dile getirdiği konuların başında hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar geliyor. Bunu muhakkak çözmemiz gerekiyor. Vatandaşlar hayat pahalılığını 'Çözerse AK Parti çözer' diyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kurtarıcı ve umut olarak görüyorlar" şeklinde konuştu.