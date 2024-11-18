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Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:33 Son Güncelleme: 18.11.2024 19:19

Milletvekilinin kardeşi canına kıydı

Gaziantep'te milletvekilinin kardeşi evinin önünde aracının kapılarını kilitleyip silahla canına kıydı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Milletvekilinin kardeşi canına kıydı

İslahiye ilçesinin Burhaniye mahallesi Şehit Ahmet Mesut İzal Sokakta meydana gelen olayda, park halindeki otomobilden silah sesi gelmesi üzerine binanın görevlisi aracı kontrol etti. Koltukta oturan bir kişiyi kanlar içinde gören bina görevlisi durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kilitli olan kapıları açılan otomobildeki şansın silahla kendi başına ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya'a (42) ait olduğu belirlenen ceset Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaya'nın ilçede pastane işlettiği öğrenildi.

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Milletvekilinin kardeşi canına kıydı
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