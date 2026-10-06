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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:20

Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli ara sonrası ilk maç belli oldu!

Milli takım maçları nedeniyle verilen aranın ardından futbolseverler yeniden lig heyecanına hazırlanıyor. Milli ara sonrası Süper Lig fikstüründe sahneye çıkacak ilk ekipler belli olurken, yeni haftanın karşılaşmaları da netlik kazandı. Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte, yeni haftaya ilişkin ayrıntılar…

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Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli ara sonrası ilk maç belli oldu!
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Sezonun yoğun temposuna kısa bir ara veren Süper Lig, milli maçların tamamlanmasıyla yeniden sahalara dönüyor. Takımlar bu süreçte eksiklerini giderip yeni haftaya hazırlanırken, Süper Lig heyecanının hangi karşılaşmayla geri döneceği ve milli ara sonrası programın nasıl şekilleneceği belli oldu.

MİLLİ ARA BİTTİ Mİ?

A Milli Takım'ın eylül ve ekim ayına yayılan yoğun Uluslar Ligi programıyla birlikte Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Ay-yıldızlı ekip, bu dönemde Fransa, İtalya ve Belçika'nın ardından son olarak 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile karşılaştı.

TFF, milli takımın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasındaki dört karşılaşması nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig'e iki hafta ara verildiğini duyurmuştu. Milli maçların tamamlanmasıyla birlikte kulüpler yeniden lig programına dönüyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin lig hasreti uzun sürmeyecek. Süper Lig, 9 Ekim 2026 Cuma günü yeniden başlıyor. Milli ara sonrasındaki ilk düdük İstanbul'da çalacak ve haftanın açılış karşılaşması saat 20.00'de oynanacak.

Hafta sonu boyunca devam edecek program 12 Ekim Pazartesi akşamındaki mücadeleyle tamamlanacak. Böylece dört güne yayılan fikstürde toplam dokuz karşılaşma oynanacak.

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MİLLİ ARA SONRASI İLK MAÇ HANGİ TAKIMLAR ARASINDA?

Süper Lig'e dönüşün ilk karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşacak. Mücadele 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İki İstanbul ekibinin maçıyla açılacak haftada cumartesi günü dört, pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Pazartesi akşamı ise Eyüpspor-Göztepe mücadelesi haftanın kapanışını yapacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR NE ZAMAN OYNAYACAK?

Milli aranın ardından üç büyüklerin programı da belli oldu. Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Aynı gün Trabzonspor, saat 16.00'da Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş ise 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Kocaelispor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte İstanbul'daki futbol trafiği de cuma gününden pazar akşamına kadar devam edecek.

MİLLİ ARA SONRASI SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

TFF tarafından açıklanan milli ara sonrası Süper Lig programı şöyle:

9 Ekim Cuma

  • 20.00 | Galatasaray - Kasımpaşa
  • 10 Ekim Cumartesi
  • 13.30 | Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
  • 16.00 | Alanyaspor - Erzurumspor FK
  • 16.00 | Samsunspor - Trabzonspor
  • 19.00 | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

  • 13.30 | Konyaspor - Başakşehir
  • 16.00 | Gaziantep FK - Çorum FK
  • 19.00 | Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

  • 20.00 | Eyüpspor - Göztepe

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Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli ara sonrası ilk maç belli oldu!
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