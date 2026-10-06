Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli ara sonrası ilk maç belli oldu!

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR NE ZAMAN OYNAYACAK?

Milli aranın ardından üç büyüklerin programı da belli oldu. Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Aynı gün Trabzonspor, saat 16.00'da Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş ise 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Kocaelispor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte İstanbul'daki futbol trafiği de cuma gününden pazar akşamına kadar devam edecek.