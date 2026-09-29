MİLLİ ARA TAKVİMİ 2026 | Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig maçları hangi gün başlayacak?

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026

TFF tarafından açıklanan programa göre milli ara sonrası oynanacak 7. hafta karşılaşmalarının tarih ve saatleri şöyle:

9 Ekim Cuma

20.00 | Galatasaray – Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi