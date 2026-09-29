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Giriş Tarihi: 29.09.2026 13:31

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2026 | Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig maçları hangi gün başlayacak?

Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. A Milli Takım'ın karşılaşmaları devam ederken taraftarlar da tuttukları takımların yeniden sahaya çıkacağı haftayı bekliyor. Peki, milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig maçları hangi gün başlayacak? İşte, liglerin dönüş programı...

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MİLLİ ARA TAKVİMİ 2026 | Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig maçları hangi gün başlayacak?
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Süper Lig'de milli aranın ardından oynanacak karşılaşmaların takvimi belli oldu. İlk altı haftayı geride bırakan takımlar, ekim ayında yeniden başlayacak karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

21 Eylül'de başlayan milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü sona eriyor. Bu dönemde kulüp müsabakalarına ara verilirken A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarda boy gösteriyor.

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SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 7. hafta programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Milli maç döneminin tamamlanmasıyla birlikte lig heyecanı 9 Ekim 2026 Cuma günü yeniden başlayacak. İlk karşılaşmada Galatasaray ile Kasımpaşa saat 20.00'de karşı karşıya geliyor.

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SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026

TFF tarafından açıklanan programa göre milli ara sonrası oynanacak 7. hafta karşılaşmalarının tarih ve saatleri şöyle:

9 Ekim Cuma

  • 20.00 | Galatasaray – Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

  • 13.30 | Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler
  • 16.00 | Alanyaspor – Erzurumspor FK
  • 16.00 | Samsunspor – Trabzonspor
  • 19.00 | Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

  • 13.30 | Konyaspor – Başakşehir
  • 16.00 | Gaziantep FK – Çorum FK
  • 19.00 | Beşiktaş – Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

  • 20.00 | Eyüpspor – Göztepe

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