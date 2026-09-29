MİLLİ ARA TAKVİMİ 2026 | Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig maçları hangi gün başlayacak?

Süper Lig'de milli aranın ardından oynanacak karşılaşmaların takvimi belli oldu. İlk altı haftayı geride bırakan takımlar, ekim ayında yeniden başlayacak karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de 7. hafta programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Milli maç döneminin tamamlanmasıyla birlikte lig heyecanı 9 Ekim 2026 Cuma günü yeniden başlayacak. İlk karşılaşmada Galatasaray ile Kasımpaşa saat 20.00'de karşı karşıya geliyor.
TFF tarafından açıklanan programa göre milli ara sonrası oynanacak 7. hafta karşılaşmalarının tarih ve saatleri şöyle:
9 Ekim Cuma
10 Ekim Cumartesi