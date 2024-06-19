Milli basketbolcu annesinin mirasını arkadaşlarına kaptırdı

Milli basketbolcu, Emlak Konut Basketbol takımı kadrosunda yer alan Gizem Uca arkadaş mağduru oldu. 2022'de annesini kaybeden genç basketbolcu erkek kardeşiyle birlikte hayata tutunmaya çalıştı. Kardeşlere annelerinden bir miktar para miras kaldı. İddiaya göre yaklaşık 6 yıllık arkadaşı İlem A. ve arkadaşının eşi İrfan A., o dönem Uca'ya parayı değerlendirmesi için otomobil alım satım teklifinde bulundu. Arkadaşlarına duyduğu güven sayesinde bu teklifi kabul eden basketbolcu, ticaret yapmak isterken annesinin mirasından oldu. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir süre içerinde genç basketbolcu arkadaşlarına toplamda 3 milyon ödeme yaptı. Gizem Uca bu ödemeleri yaparken arkadaşları ona çok güzel kazançlar elde ettiğini söyleyerek daha fazlasını koparmanın peşine düştü. İlem A. ve eşi araç alım satımı yaptıklarını söyleyerek kurdukları senaryoyu bir süre devam ettirdiler. Genç basketbolcu, kazancını almak sürekli oyalanınca dolandırıldığını anladı. Annesinden kalan mirası arkadaşlarına kaptıran Uca, İlem A. ve İrfan A.'nın sadece kendisini değil başkalarının da bu yöntemle dolandırdıklarını öğrendi. Genç basketbolcu avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Şüpheliler hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikâyette bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.