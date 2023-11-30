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Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:39

Milli boksörün bağışlanan kalbi, Azeri üniversite öğrencisine hayat verdi

Isparta’da, geçen 20 Kasım’da geçirdiği kazadan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen milli boksör ve Spor Bilimleri Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Görkem Kaynar’ın (24) bağışlanan kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla Azeri asıllı şair ve üniversite öğrencisi Ferit Azimli’ye (24) nakledildi. Oğullarının sağlığına kavuşmasının ardından anne Almaz Aliyeva Babası Hafiz Azimli, Azerbaycan’da yaşayan ablaları Arzu Memmedli ve Pervin Huseynli sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Milli boksörün bağışlanan kalbi, Azeri üniversite öğrencisine hayat verdi

Kaza, 20 Kasım tarihinde gece saatlerinde Isparta-Eğirdir yolu Akkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. F.D. idaresindeki 07 ABJ 354 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 takla atarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan Gökhan Kaynar, AFAD ekiplerinin çalışması ile araç kesilerek çıkartıldı. Ambulans ile önce Isparta Şehir Hastanesi, buradan da Antalya Medstar Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Gökhan'ın beyin ölümü 24 Kasım tarihinde gerçekleşti. Üzücü haberin ardından boks antrenörü babası Enes Kaynar eşi Hüsniye oğulları Görkem'in tüm organlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Koordinatör Resul Erdoğan ve Fatma Temel, bağışlanan kalbin Azeri asıllı şair aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ferit Azimli'ye uyumlu olduğunu belirledi. Telefonla Ferit Azimli'ye ulaştı. 6 yıldır kalp destek cihazı ile hayata tutunan Ferit Azimli müjdeli haberi annesi Almaz Aliyeva'ya bildirdi. Ardından hastaneye koştu.


BAŞARI İLE NAKLEDİLDİ
Görkem'in kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Prof. Dr ozan Erbasan, Doç. Dr. Cemal Kemaoglu, Dr. Öğretim üyesi Salih Özçobanoglu'nun katıldığı 4 saat süren operasyon ile Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ferit Azimli'ye nakledildi. Prof. Dr. Bayezid, naklin başarı ile gerçekleştiğini ve Ferit Azimli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

6 YILDIR KALP BEKLİYORDU
Oğullarının kalp nakli ile sağlığına kavuşmasının ardından anne Almaz Aliyeva Babası Hafiz Azimli, Azerbaycan'da yaşayan ablaları Arzu Memmedli ve Pervin Huseynli sevinç gözyaşlarına boğuldu. Anne Almaz Aliyeva, "Oğlum doğuştan kalp yetmezliği çekiyordu. Hastalığı son evrede olduğu için 2017 yılında Prof. Dr. Ömer Bayezid hocam yapay kalp taktı. 6 yıldır kalp nakli bekliyordu. Ferit hastaneye gittiğinde kendisine 24 yaşında kaza geçirmiş birinin kalbini takılacağını öğrenince çok üzüldü. Kalbi kabul etmek istemedi. Ben de Ferit'e, 'Oğlum bu Allah'ın takdiri. Sende onların çocuğu olursun' deyince kabul etti. Hepimiz sevinç gözyaşları döktük. Görkem Kayhan'ın ailesinden Allah razı olsun. Hep Görkem ve ailesi için dua edeceğiz" diye konuştu. Anne Almaz Aliyeva, oğlu Ferit'in Azerbaycan'da tanınan ünlü bir şair olduğunu ve iki şiir kitabının da bulunduğunu kaydetti.

6 KİŞİYE CAN OLMUŞTU
Gökhan'ın bağışlanan kalbi, kara ve akciğeri, iki böbreği, pankreası organları 6 kişiye can olmuştu. Baba Enes Kaynar, oğullarının organlarını başka bedende yaşaması için bağışladıklarını söylemişti. Antalya'da boks antrenörü olarak çalışan açılı baba Enes Kaynar, "Oğlum Gökhan'ı ben kendi ellerimle yetiştirip boksör yaptım. O çok yi bir çocuktu. Kalbi başkalarına iyilik için atardı, herkesin yardımına koşardı. 2017 ve 2018 yıllarında 56 ve 60 kiloda uluslararası müsabakada milli forma ile ülkesine madalyalar kazandırdı. Hayat dolu bir çocuktu. Bu yıl mezun olacaktı. Acımız sonsuz. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı yaşatmasın" diye konuşmuştu.

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Milli boksörün bağışlanan kalbi, Azeri üniversite öğrencisine hayat verdi
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