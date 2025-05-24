Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Artık öğretmeleri Milli Eğitim Akademisi üzerinden istihdam edeceğiz

17. Uluslar arası MEB Robot Yarışması'nın ödül ve kapanış programı için Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmasında öğretmen istihdamında revizyona gittiklerini söyledi.

Bakan Tekin artık öğretmenlerin Mili Eğitim Akademisi düzeyinden istihdam edileceğini belirterek; "bundan böyle öğretmen istihdam sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonla artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi düzeninden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri'de bir Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibariyle faaliyete geçecek. Onu yerinde gördük, onunla ilgili değerlendirmelerimizi valimiz ve milletvekillerimizle beraber. Ardından da buraya geldik. Heyecan dolu bir ortamda sizleri gördük. Sizleri bu heyecanla görmekten inanılmaz derecede mutlu olduk. Heyecanınızı paylaşan öğretmenlerinizi gördükçe mutluluğumuzu onlarla paylaşmak için çaba sarf ettik. Arkanızda sizlere destek olan velilerinizi görünce mutluluğumuz bir kat daha arttı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BİLGİYİ BECERİYE DÖNÜŞTÜRECEK BİR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

17. Uluslar arası MEB Robot Yarışması hakkında da konuşan Bakan Yusuf Tekin; ""Şu hususun altını çizmek istiyorum; dünyada artık eğitim ve öğretim süreçleri okulda bilgi ezberletmek, bilgi vermenin çok ötesine geçti. Artık okullarımızda çocuklarımızın çok kolay elde edebilecekleri bilgileri sunmak yerine onları gündelik hayatta beceriye dönüştürecekleri ve kendilerine bu beceri ile yepyeni bir hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim-öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreç de 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de budur. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Biz de eğitim-öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız çağın gerisinde kalmamak için. Önümüzdeki 100 yılı eğer Türkiye Yüzyılı yapmak istiyorsak yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde biz de bunu yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde eden öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verilerek program sonunda da aile fotoğrafı çekildi.