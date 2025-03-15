Milli hazinelerimiz anavatana dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 65 yıl önce yurtdışına kaçırılan Anadolu kökenli tarihi eserlerin iadesi gerçekleştirildi. Eserlerin tanıtıldığı Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tarihi bir güne şahitlik edildi. Burdur'dan Boubon Antik Kenti'nden kaçak kazılar neticesinde çıkarılıp, yurtışına kaçırılan Roma İmparatoru Septimius Severus'un başı ve yine Burdur'un Düver Köyü kökenli 48 pişmiş toprak mimari levha anavatanına geri döndü.

Bakan Ersoy, son 7 yılda 8 bin 967 eserin iadesini sağladıklarını, dünyanın neresine kaçırılmış olursa olsun bu topraklara ait hangi eser varsa bu eserlerin izini sürüp Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Ersoy, "Bugün iade süreçleri tamamlanarak ülkemizde koruma altına alınan bu eserler, vatandaşlarımız ve dünya insanları için korumakla ve erişilebilir kılmakla yükümlü olduğumuz mirasa geri kazandırıldı.

Danimarka'dan iadesini sağladığımız Roma İmparatoru Septimius Severus'un tasvir edildiği heykel başı, Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar neticesinde yurtdışına çıkarılan eserler arasında yer almaktadır. Biz son 5 yılda gerçekten bu mücadelede önemli kazanımlar elde ettik ama Anadolu'nun kültürel mirasının korunması çalışmaları on yıllardır sürüyor" dedi.

'8 BİN 967 ESERİN İADESİNİ SAĞLADIK'

Ersoy, yurtdışına kaçırılan eserlerin iadesi konusunda çok titiz davrandıklarına değinerek, "2025 yılında 14 önemli eserin iadesini sağladık. 2024 yılında ise tam 1149 tarihi eseri bulup ülkemize geri getirdik. 2018-2025 yılları arasında, 7 yılda 8 bin 967 eserin iadesini sağladık. 2002-2025 yılları arasında iadesi sağlanan eser sayısı ise tam 13 bin 282'dir" dedi.