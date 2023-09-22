CHP'nin Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez seçim ve demokrasiden umudunu keserek sokak çağrısı yaptı

"NEDİR BU MİSKİNLİK?"

Sönmez, Yunanistan'da yaşanan gelişmeleri örnek göstererek, vatandaşlara sokağa çıkma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Herkes aklını başına toplasın. Öyle ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim, sokak senin anayasal hakkındır. Gösteri senin hakkındır, ifade özgürlüğü senin hakkındır, protesto senin hakkındır. Çık kullan. Yunanistan'daki kullanıyor da sen niye kullanamıyorsun... Onun da anayasasında var o kullanıyor senin neyin eksik? Dönüp hiç mi tarihinize bakmıyorsunuz? Ağlaşma, sadece ağlaşma yani…

Milli irade düşmanları yine sahnede: Halk TV'de açık açık sokak çağrısı | Video

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.