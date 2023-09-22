Haberler Yaşam Haberleri Milli irade düşmanları yine sahnede: Halk TV'de açık açık sokak çağrısı
Giriş Tarihi: 22.9.2023 16:36 Son Güncelleme: 22.9.2023 17:08

Milli irade düşmanları yine sahnede: Halk TV'de açık açık sokak çağrısı

CHP’nin fonladığı Halk TV’de yeni bir skandala daha imza atıldı. Fondaş Halk TV’de yorumcu Mustafa Sönmez “Ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim. Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı?” diyerek açık açık sokak çağrısında bulundu.

Milli irade düşmanları yine sahnede: Halk TV’de açık açık sokak çağrısı

CHP'nin Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez seçim ve demokrasiden umudunu keserek sokak çağrısı yaptı

"NEDİR BU MİSKİNLİK?"

Sönmez, Yunanistan'da yaşanan gelişmeleri örnek göstererek, vatandaşlara sokağa çıkma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Herkes aklını başına toplasın. Öyle ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim, sokak senin anayasal hakkındır. Gösteri senin hakkındır, ifade özgürlüğü senin hakkındır, protesto senin hakkındır. Çık kullan. Yunanistan'daki kullanıyor da sen niye kullanamıyorsun... Onun da anayasasında var o kullanıyor senin neyin eksik? Dönüp hiç mi tarihinize bakmıyorsunuz? Ağlaşma, sadece ağlaşma yani…

Milli irade düşmanları yine sahnede: Halk TV'de açık açık sokak çağrısı | Video

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
Başkan Erdoğan'dan emekli düzenlemesi ve enflasyonla mücadele açıklaması: Yaptık yine yaparız
CHP’li belediyeler birbirine düştü… CHP’li Böcek'ten CHP’li Uysal'a gözdağı gibi yasak
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Filenin Sultanları Brezilya'yı da devirdi! Üst üste 20. galibiyet
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yerel seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz İstanbul ve Ankara adaylarımız...
Atatürk’ü Koruma Kanunu kimi koruyor?
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
Büyük rotasyonun dezavantajları
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli irade düşmanları yine sahnede: Halk TV'de açık açık sokak çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA