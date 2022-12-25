Milli İstihbarat Teşkilatı’nın derin tarihi





DERİN DEVLETİ YENİDEN TANIMLAMALIYIZ

- Derin devlet ile MİT ne kadar aynı ne kadar farklı. Çünkü bizde derin devlet tanımı tamamen negatif bir algıya dönüşmüş durumda. Özellikle 90 ve öncesinde bir olay olduğu zaman hep derin devletle ilişkilendirilirdi. Ve ihale de MİT'e kalırdı. Bugün için bu algı ne durumda sizce?

- Ya bu derin devlet retoriğini de güncellemenin zamanı geldi artık. Derinlik kötü değildir. Devlet de kötü imajı olan bir kavram değil ,olmamalı da zaten. 80'lerin, 90'ların havasının oluşturduğu derin devlet kavramını update etmek lazım. Derin devlet, kendi milletinin hilafına çalışmak için ortaya çıkmaz, ama herkes ya da her grup kendi çıkarın ı öncelemeye başlarsa orada derin devlet, milletin tümel çıkarlarının aksine bir çizgiye gelmiş olu.r Bunlar yaşandı zamanında ve bitti. Geçmişten ders alıp bugünleri doğru kurmak elzem. 27 yıldır istihbarat yazıp çiziyorum, devlet mefhumuna yönelik sinsi muhalefetlerle de bu algılar oluştu. Kavramları yeniden oturtmak lazım. Bana göre derin devlet, artık kötü bir şey olmaktan çıkmalı. Devleti bir beden gibi düşünürsek istihbarata en çok yakışan hafıza fonksiyonudur ve siyasi iradenin öncülüğünde karar alıcı beyin mekanizması gibi düşünülebilir istihbarat. Hafıza ne kadar derinse devlet de o derinlikte var olur. Kitap da, derin devlet kavramının anlamının yeniden oturtulmasını da hedefliyor.