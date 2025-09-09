Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.9.2025 10:43 Son Güncelleme: 9.9.2025 10:44

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki üçüncü sınavında Bulgaristan deplasmanına çıkacak. İspanya karşısında alınan farklı yenilginin ardından Vincenzo Montella ve öğrencileri, bu maçta yeniden moral bulmayı hedefliyor. Grupta 3 puanla üçüncü sırada yer alan Türkiye, Bulgaristan karşısında kazanarak ilk iki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde telafi peşinde. İspanya karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından gözünü Bulgaristan maçına çeviren milliler, grupta ilk iki şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Türkiye 3 puanla üçüncü sırada bulunurken, puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor. Kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde futbolseverler, Bulgaristan - Türkiye maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan - Türkiye mücadelesi, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlıyor. Karşılaşmaya, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TV8'den canlı ve şifresiz yayınlanacak, ayrıca EXXEN platformunda da izlenebilecek.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025

11 Ekim 2025, Cumartesi

Bulgaristan – Türkiye

Bulgaristan

21:45

İspanya – Gürcistan

İspanya

21:45

14 Ekim 2025, Salı

Türkiye – Gürcistan

Türkiye

21:45

İspanya – Bulgaristan

İspanya

21:45

15 Kasım 2025, Cumartesi

Gürcistan – İspanya

Gürcistan

20:00

Türkiye – Bulgaristan

Türkiye

20:00

18 Kasım 2025, Salı

Bulgaristan – Gürcistan

Bulgaristan

22:45

İspanya – Türkiye

İspanya

22:45
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz