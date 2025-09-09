MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde telafi peşinde. İspanya karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından gözünü Bulgaristan maçına çeviren milliler, grupta ilk iki şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Türkiye 3 puanla üçüncü sırada bulunurken, puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor. Kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde futbolseverler, Bulgaristan - Türkiye maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Bulgaristan - Türkiye mücadelesi, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlıyor. Karşılaşmaya, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu ev sahipliği yapacak.
|
11 Ekim 2025, Cumartesi
|
Bulgaristan – Türkiye
|
Bulgaristan
|
21:45
|
İspanya – Gürcistan
|
İspanya
|
21:45
|
14 Ekim 2025, Salı
|
Türkiye – Gürcistan
|
Türkiye
|
21:45
|
İspanya – Bulgaristan
|
İspanya
|
21:45
|
15 Kasım 2025, Cumartesi
|
Gürcistan – İspanya
|
Gürcistan
|
20:00
|
Türkiye – Bulgaristan
|
Türkiye
|
20:00
|
18 Kasım 2025, Salı
|
Bulgaristan – Gürcistan
|
Bulgaristan
|
22:45
|
İspanya – Türkiye
|
İspanya
|
22:45