MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde telafi peşinde. İspanya karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından gözünü Bulgaristan maçına çeviren milliler, grupta ilk iki şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Türkiye 3 puanla üçüncü sırada bulunurken, puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor. Kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde futbolseverler, Bulgaristan - Türkiye maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.