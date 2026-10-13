Milli maç heyecanı devam ediyor! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM'IN GRUPTAKİ SON DURUMU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 mağlup oldu. Milliler, Belçika karşısında sahasında galibiyet alarak gruptaki kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.