Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler sahaya çıkıyor!

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, beşinci hafta karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. İzmir'de oynanacak maçta milliler, rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, Türkiye-Belçika maçının oynanacağı gün, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor.
Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:
12 Kasım 2026
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
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