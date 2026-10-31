Haberler Yaşam Haberleri Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler sahaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:41

Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler sahaya çıkıyor!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında Belçika ile rövanş maçına çıkacak. İlk karşılaşmada 3-0 mağlup olan Türkiye, İzmir'deki mücadelede galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanala ilişkin bilgileri araştırıyor.

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Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler sahaya çıkıyor!
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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, beşinci hafta karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. İzmir'de oynanacak maçta milliler, rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, Türkiye-Belçika maçının oynanacağı gün, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika milli maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TFF: Milli futbolcular Sergen Yalçın'dan memnun

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2026 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler sahaya çıkıyor!
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