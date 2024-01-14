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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Milli Mücadele ruhu hayat buldu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Milli Mücadele ruhu hayat buldu
TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye 1918-1923 Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri" adlı eser, Doç. Dr. İlhami Danış, Doç. Dr. Mustafa Göleç ve Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu editörlüğünde 13 cilt olarak yayımlandı. Eserin ilk baskısı, 100. Yıl TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmişti.

ESKİ BİLGİLER GÜNCELLENDİ
Milli Mücadele'nin tarih yazımına dair araştırmaları ve yerel deneyimlerini ele alan eser, 7 bölge ve 81 il çerçevesinde incelendi. 13 ciltlik serinin oluşumuna 150'ye yakın araştırmacı, akademisyen ve yerel tarihçi katkı sağladı. Çalışmada; mevcut literatür gözden geçirildi, yer yer yeniden yorumlandı, bunun ötesinde arşiv belgelerinin yanı sıra başta yerel basın olmak üzere, anılar ve günlüklere, sözlü kaynaklara, folklora, mimariye ve topografyaya bakılarak hem eski bilgiler güncellendi hem de literatüre yeni bilgiler ilave edildi. Tüm bu çalışmalar yapılırken salt akademik tarihçilikle yetinilmedi, yerel tarihçiler de sürece dahil edildi.

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Milli Mücadele ruhu hayat buldu
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