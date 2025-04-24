Milli mücadelenin karargâhı kültür rotası oldu

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nun Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil edildiği bildirildi. Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamada, Efeler Yolu'nun Türkiye'den Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil 12'nci rota olduğu belirtildi. Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran yaklaşık 500 kilometrelik Efeler Yolu, İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor. Efeler'in Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargâh olarak kullanıldığı biliniyor.