Milli Piyango sonuçları 21 Haziran 2022 belli oldu! En Uzun Gece Milli Piyango özel çekilişle büyük ödül 4 milyon TL verildi! MPİ bilet sorgulama ekranı!

21 Haziran En Uzun Güne özel gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 4 milyon TL'yi kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango'nun resmi Youtube kanalından yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango 21 Haziran çekilişi yapıldı. İşte bilet sorgulama ekranına gitmek için tıklayınız!
4000000TL Kazanan Numara
018559
1000000TL Kazanan Numara
066982 204619 324094 347443 367391 549540 719393 850498 868488 955683.
Amorti isabet eden numaralar ise 4 ve 6 oldu.