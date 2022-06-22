Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango sonuçları 21 Haziran 2022 belli oldu! En Uzun Gece Milli Piyango özel çekilişle büyük ödül 4 milyon TL verildi! MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:33

Milli Piyango sonuçları 21 Haziran 2022 belli oldu! En Uzun Gece Milli Piyango özel çekilişle büyük ödül 4 milyon TL verildi! MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango sonuçları 21 Haziran 2022 belli oldu! En Uzun Gece Milli Piyango özel çekilişle büyük ödül 4 milyon TL verildi! MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekilişi yapıldı! Sonuçlar belli oldu ve 21 Haziran 2022 tarihli çekilişin kazananları belli oldu. Büyük ödül 4 milyon TL olarak belirlendi. Özel çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu. Her ayın 9 19 ve 29’unda yapılan çekiliş, En Uzun Gece adı altında 21 Haziran’da yapıldı. İşte büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar ve Milli Piyango Sonuçları!

21 Haziran En Uzun Güne özel gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 4 milyon TL'yi kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango'nun resmi Youtube kanalından yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango 21 Haziran çekilişi yapıldı. İşte bilet sorgulama ekranına gitmek için tıklayınız!

21 HAZİRAN 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

4000000TL Kazanan Numara

018559

1000000TL Kazanan Numara

066982 204619 324094 347443 367391 549540 719393 850498 868488 955683.

Amorti isabet eden numaralar ise 4 ve 6 oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango sonuçları 21 Haziran 2022 belli oldu! En Uzun Gece Milli Piyango özel çekilişle büyük ödül 4 milyon TL verildi! MPİ bilet sorgulama ekranı!
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