Milli Piyango sonuçları 21 Haziran 2022 belli oldu! En Uzun Gece Milli Piyango özel çekilişle büyük ödül 4 milyon TL verildi! MPİ bilet sorgulama ekranı!

21 Haziran En Uzun Güne özel gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 4 milyon TL'yi kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango'nun resmi Youtube kanalından yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango 21 Haziran çekilişi yapıldı. İşte bilet sorgulama ekranına gitmek için tıklayınız!