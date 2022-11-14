Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! 2022-2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:02

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! 2022-2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango tarafından yılbaşı özel çekilişi gerçekleştirilecek. Yılbaşına kısa süre kala Milli Piyango büyük ikramiye tutarı açıklandı ve bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekiliş ikramiyesi bu yıl 200 milyon TL olarak belirlendi. Biletlerin satıca çıkmasıyla birlikte şans oyunu tutkunları, ‘’Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, çekiliş ne zaman yapılacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022-2023 Milli Piyango yılbaşı çekiliş saati ile çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! 2022-2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşına sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda ''Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Piyango'nun yılbaşı için vereceği büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu. Geçen yıl 120 milyon TL olan büyük ikramiye bu yıl 200 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, tam, yarım bilet fiyatları ne kadar, çekiliş ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR; ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

TELEVİZYONDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK!

Büyük İkramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! 2022-2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?
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