Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İspanya'daki temasları kapsamında dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinden Airbus'ın Sevilla kentinde bulunan San Pablo Nihai Montaj Hattı (FAL) tesislerini ziyaret etti. Airbus yetkilileriyle bir araya gelen Ayhan, tesislerin üretim kapasitesi, devam eden havacılık projeleri ve savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Salih Ayhan, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki kabiliyetlerini uluslararası paydaşlarla buluşturmayı ve stratejik ortaklıkları güçlendirmeyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. İspanya'daki temasların, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.