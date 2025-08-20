Milli Savunma Bakanı Güler şehit ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyet Meydanı Anfi'de 'Kadın ve Gençlik Programı'nda buluştuğu kadın ve gençlerle söyleşiye katıldı, sorularını yanıtladı. Bakan Güler, yaptığı konuşmada teşkilattaki kadınların ve gençlerin önemini vurgulayarak, bölgedeki projelere dair bilgi verdi. Bakan Güler, "Teşkilatımızın üç omurgasından hiçbiri şüphesiz kadın ve gençlik kollarımızdandır. Esasen Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kadın ve gençlik gruplarına ne denli önemsemek çok iyi başlangıçlar. Aslında Kadın Kollarımız kendi alanında hayata geçirmek projeleri, gerçekleştirilen sosyal faaliyetler ve sahadaki güçlü varlığıyla hem teşkilatımızın yüz hem de bölgedeki kadın figürünün başkaları olmuşlardır. Şırnak'ın mahallelerinden köylerine kadar her yerde bulunanlara an siz kadınlarımız, eğitimden sosyal yardımlara, pek çok Önemli başarılara imza atmaktasınız. geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Yürüttüğünüz projeler, üst üste gelerek çeşitli girişimlerde bulunuyor, gerçekleştirdiğiniz kültür-sanat faaliyetleri, gençlerimizin potansiyellerini doğru yönlendirmesine önemli katkılar sağlıyor. Onun birinizin, başarı yolculuğunda asla pes etmeden, onun engeli fırsatına dönüştürerek ilerleyeceğinize yürekten yanınızda. Şu anda gerçek ki 'Türkiye Yüzyılı' gençlerimizin bilgisi, dinamizmi ve kararlılığı ile kadınlarımızın zekâsı, feraseti, çalışkanlığı ve emekleriyle yükselecektir" dedi.

'ŞIRNAK'TA TERÖRÜN İZLERİ SİLİNMEYE BAŞLADI'

Merkez Organize Sanayi Tarım hizmetinda ise Silopi Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi altyapısı imzalandı. bir tabana doğrudan kaynak sağlıyor. örneği zikrettiğim bu tablo kadınlarımız, tarladan atölyeye, kooperatiften sanayiye uzanan ekonomik faaliyet zincirinde hem hane gelirine katkı sağlıyor hem de şehrin istihdamına ivme katıyor. Tüm bu gelişmelerde elbette ki Şırnaklı kadınlarımızın katkısı, emeği, yüksek gayretleri paha biçilemez. Bu durum Şırnak'ın değerli genç evlatları için de geçerlidir. Öyle ki gençlerimizin her branştan spora yönelmesi oldukça memnuniyet vericidir. Yapılan spor yatırımları, kurulan modern tesisler, verilen ve açılan kurslarla Şırnaklı gençlerin spora ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Nitekim Şırnaklı sporcularımızın çeşitli branşlarda elde ettiği büyük başarılar, ilimizde düzenlenen festivaller ve diğer sosyo-kültürel etkinliklerle gurur duymaktayız. Bugün Şırnaklı bir genç, sporda milli takım özetiyi, kendi çapında yaygın, akademik kariyer yapmayı veya sanatta ulusal veya uluslararası başarıları düşünebiliyorsa, bunun arkasında bu altyapı yatırımlarının ve sosyal desteklerin oluşturduğu güven ortamı vardır. Kısacası Şırnak'taki tüm bu yatırımlar, gençlerimize 'Siz de yapabilirsiniz' diyen somut motivasyon kaynaklarıdır. Tüm bu fevkalade önemli gelişmelerin sürekliliğini sağlayabilmek için en temel güvensiz, konforun, barış ve huzur ikliminin de kalıcı hale gelmesidir. Bu olgu, yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' projesiyle hayatın içinde ve büyük bir inançla uygulamaya yönelik adımlara başlandı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bir güvenliğin liderliğinin yanı sıra, bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme amacımızın, huzur ve istikrar ortamını sürekli kılma misyonunun da en somut adımıdır. Bu tarihi süreç aynı zamanda daha güçlü bir kalkınma vizyonunu da ortaya koyuyor. Zira istikrara dayalı barış ve huzur ortamı, umudumuzun artırdığı gibi yeni yatırımlara yol açacak, istihdamı büyüterek sosyal refahı daha da yükseltecektir.Başta bölge halkımız olmak üzere milletimizin onu bir ferdinini yetiştirirken, yıllardır başlangıcımıza bela olan terör illetinden tamamen kurtulmaktır. Elbette bu konuda size önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira sizler, teşkilatımızdaki görevinizin gereği sahada aktif rol alıyor, sözüne güvenilir kişiler olarak tanınıyorsunuz. Bu sayede fitne-fesat odaklarına fırsat verilmemesi için sürekli bilgilendirmeleriniz ile kardeşliğimize, birliğimiz ve dayanışmamıza her zaman girdi ve onun katkısı hayati önemdedir" diye konuştu.