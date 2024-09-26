Haberler Yaşam Haberleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'yi ziyaret etti
Giriş Tarihi: 26.9.2024 13:32 Son Güncelleme: 26.9.2024 14:10

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hakkari’ye geldi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari’yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ve Şuay Alpay ile birlikte Hakkari'ye geldi.

Bakan Güler ve beraberindeki heyetin Hakkari'deki ilk ziyaret noktası 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı olurken, Bakan Güler ve beraberindeki heyeti Vali Ali Çelik karşıladı. Bakan Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak birlik personeline hitap etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'yi ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA