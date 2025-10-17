Haberler Yaşam Haberleri Milli Savunma Bakanlığı heyeti Şam'ı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:42 Son Güncelleme: 17.10.2025 13:45

Milli Savunma Bakanlığı heyeti Şam'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

AA
Milli Savunma Bakanlığı heyeti Şam’ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam'ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanlığı heyeti Şam'ı ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz