Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR! İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 07:44 Son Güncelleme: 5.10.2026 07:45

MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR! İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya deplasmanına çıkıyor. İlk üç karşılaşmasından puan çıkaramayan ay-yıldızlı ekip, zorlu deplasmanda hem kötü gidişata son vermek hem de gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

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MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR! İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverlerin merakla beklediği İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı da belli oldu. İşte milli maç öncesinde tüm detaylar...

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın İtalya ile karşılaşacağı mücadele 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşma, İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli takımın İtalya deplasmanındaki kritik mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı herhangi bir ücretli yayın platformuna ihtiyaç duymadan televizyon ekranlarından takip edebilecek.

MİLLİ TAKIM GRUPTA İLK PUANLARINI ARIYOR

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk üç maçta henüz puan alamadı. Milliler ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda ise Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından ay-yıldızlıların önündeki İtalya karşılaşması büyük önem taşıyor. Milliler, Bologna'dan galibiyetle ayrılması halinde gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdıracak.

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TÜRKİYE'NİN İTALYA KARŞISINDAKİ EKSİKLERİ

A Milli Takım'da İtalya karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü ve İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu iki oyuncunun yokluğunda nasıl bir kadro tercihi yapacağı da karşılaşma öncesinde merak konusu.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR! İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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