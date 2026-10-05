MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR! İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN İTALYA KARŞISINDAKİ EKSİKLERİ

A Milli Takım'da İtalya karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü ve İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu iki oyuncunun yokluğunda nasıl bir kadro tercihi yapacağı da karşılaşma öncesinde merak konusu.