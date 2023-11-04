Milli teknoloji hamlesi TB3 SİHA 3. uçuş testini başarıyla tamamladı

SİHA TB3 LODOS FIRTINASINDA 5 SAAT UÇTU

Milli SİHA Bayraktar TB3, Marmara bölgesinde etkisini gösteren şiddetli lodos fırtınasına rağmen 5 saatlik test uçuşunu başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla uçan Bayraktar TB3, fırtına şartlarında yüksek ve düşük hızda yapılan sistem tanımlama testlerinin de başarıyla tamamlanmasının ardından test uçuşunu sonlandırdı.

SAVUNMA SANAYİNİN PARLAYAN YILDIZI: BAYRAKTAR TB3 SİHA

Baykar tarafından geliştirilen, milli teknoloji hamlesinde yeni bir atılım olan TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme özelliğine de sahip. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti de sunuyor.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme özelliğine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor.