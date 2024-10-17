Milli teknoloji için durmaksızın çalıştı

Yerli ve milli teknolojinin öncü ismi Özdemir Bayraktar, vefatının 3. yıldönümünde özlem ve minnetle anılıyor. Bayraktar; terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere Türkiye'nin birçok alanda elini güçlendiren İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik rol oynadı. Baykar tarafından geliştirilen tüm savunma sanayii ürünlerinin tasarımlarını çizen yüksek mühendis Özdemir Bayraktar, bütün ömrünü, Türkiye'nin savunma sanayiinde güçlü bir noktaya gelmesi için adamaktan çekinmedi. Gökyüzüne olan ilgisi nedeniyle hususi pilot sertifikası da olan Bayraktar, en üst düzey teknolojiyle donatılmış olan insansız hava araçlarının da mimarı olarak biliniyor.Milli teknoloji ideali çerçevesinde birçok proje geliştiren Bayraktar, 'Kalite detaydadır' şuuruyla durmaksızın çalıştı. İnandığı değerlerden taviz vermeyen Bayraktar, projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat sürecinden yatırım planlamalarına kadar bütün süreçlere liderlik etti. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarına da aktif olarak katıldı. Çalışmaların yürütüldüğü 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaldı. Askerlerle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde yer aldı. Özdemir Bayraktar, yerli imkânlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın 30 yıl süren Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. 18 Ekim 2021'de hayata veda eden Özdemir Bayraktar, 19 Ekim 2021'de doğduğu köy olan İstanbul Sarıyer Garipçe Köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.