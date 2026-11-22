Türkiye'nin yerli uydu teknolojileri RASAT ve GÖKTÜRK-2, yeryüzünü uzaydan görüntüleyerek önemli veriler sağlıyor. Uyduların görüntüleri, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen Gezgin Uydu Görüntü Portalı'nda bir araya getiriliyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve millî yer gözlem uydusu RASAT, 17 Ağustos 2011'de Rusya'daki Yasny Fırlatma Üssü'nden gönderildi. 3 yıllık tasarım ömrünü aşarak 11 yıl görev yapan uydu, 2022'de görevini tamamladı. 7,5 ve 15 metre çözünürlüklü görüntüler elde etti.

2014'te hizmete açılan Gezgin, millî uydu görüntülerini arama ve indirmeye imkân sağlıyor.

Kullanıcılar yer adı, harita veya koordinat araçlarıyla görüntü seçiyor.

Veriler tarım, ormancılık, afet yönetimi, haritacılık ve kentsel gelişimde kullanılıyor.

gezgin.gov.tr üzerinden e-Devlet girişiyle görüntüler ücretsiz olarak TIFF, KML ve PNG formatlarında indirilebiliyor.

GÖKTÜRK-2'NİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖZÜ

TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen uydu, 18 Aralık 2012'de Çin'deki Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

686 kilometre irtifada görev yapan GÖKTÜRK-2, siyah-beyaz 2,5 metre, renkli 5 metre çözünürlük sunuyor. 5 yıllık tasarım ömrüne rağmen 13 yıldır görev yapıyor.