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Giriş Tarihi: 30.8.2024 18:16 Son Güncelleme: 30.8.2024 21:23

Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, milyon dolarlık mega yat önünde bulunan motoryatı adeta ezip geçti. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Mega yatta, Afrika ülkelerinden birinin Cumhurbaşkanı'nın da bulunduğu iddia edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

Muğla'nın Bodrum Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, kazada hasar alan "AMEY" isimli motoryatın kıyıya çekilmesine çalışmalarına eşlik ettiği öğrenildi.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasiteli, 27 kişilik mürettebatına hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor.

Türk Numarine yapımı olan "AMEY" isimli motoryatın 30 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Afrika ülkelerinden birinin cumhurbaşkanının "ICE" isimli mega yatta olduğu iddia edildi.

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Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti
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