Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

Muğla'nın Bodrum Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, kazada hasar alan "AMEY" isimli motoryatın kıyıya çekilmesine çalışmalarına eşlik ettiği öğrenildi.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasiteli, 27 kişilik mürettebatına hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor.

Türk Numarine yapımı olan "AMEY" isimli motoryatın 30 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Afrika ülkelerinden birinin cumhurbaşkanının "ICE" isimli mega yatta olduğu iddia edildi.