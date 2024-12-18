Yasemin Gündoğan Almanya’da 8.2 milyonlu sorgun yapmıştı: Kaçış hikayesi film oluyor!

ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BORÇ ÖDEYECEK

Ancak sarışın hırsız Gündoğan, bu diziden hiçbir zaman para kazanamayacak. Sahip olduğu tüm mal varlıklarının yanısıra diziden kazandığı paralara mahkeme tarafından el konulacak.

TÜM SORULAR CEVAPLANACAK

Dizinin çok ses getireceğine inandıklarını söyleyen yapım şirketinin kreatif direktörü Bern Schumacher, " Almanya'da herkes Yasemin'den çok paraların şuan nerede olduğunu ve Yasemin'in neden telsim olduğunu merak ediyor. Bu dizide herkes bu soruların yanıtlarını bulacak. " dedi.

HİKAYE NEFES KESİCİ

Dizi de 1033 gün süren kaçış hikayesinin en ince ayrıntısına kadar anlatılacağını söyleyen Bern Schumacher, " Bu dizi de tüm soygunlarda olan kazmalar kürekler yok ama nefesinizi tutacağınız muhteşem bir hikaye var. Kaçıştan sonra neler yaşandı, Yasemin nerelerde saklandı. Neden dönmek zorunda kaldı ve para şuan nerede. Bu soruların tamamı bu dizide yanıt bulacak" dedi.