Yasemin Gündoğan Almanya’da 8.2 milyonlu sorgun yapmıştı: Kaçış hikayesi film oluyor!

2025 yılında dijital platformlarda yayınlanacak dizinini çekimlerine daha şimdiden Gündoğan'ın ailesiyle başlandı. Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçan ve 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olan Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Herkes Gündoğan'ın yakalanmasından çok paralarını nerede olduğunu merak ederken; bu hikaye tv yapımcılarının da ilgi odağı oldu.
ÜNLÜ YAPIMCI İLE EL SIKIŞTI
Milyoner hırsız Gündoğan, cezaevine girmeden hemen önce Diese Ochsenknechts" ve "Tüll und Tränen" gibi reality show programlarının yapım şirketiyle 1033 günlük kaçış hikâyesinin diziye dönüştürülmesi için el sıkıştı.
ÇEKİMLERE BAŞLANDI
32 yaşındaki Gündoğan'ın dondurmacılıkla başlayıp cezaevinde son bulan hikayesi; daha şimdiden Almanya'da büyük merak uyandırdı. 2025 yılında dijital platformlarda gösterilecek dizinin çekimleri Bremen'de başladı.
BODRUM, ANTALYA VE İSTANBUL ÜÇGENİ!
Gündoğan'ın 1033 gün boyunca saklandığı Bodrum, Antalya İstanbul üçgeninde çekimler ise bu kış ortasında başlayacak. Gündoğan, çekimlere cezaevinden çıktıktan sonra katılacak. Dizi de sadece Yasemin Gündoğan oynamayacak. Gündoğan'a iki erkek bir kız kardeşi ve babası da eşlik edecek.
ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BORÇ ÖDEYECEK
Ancak sarışın hırsız Gündoğan, bu diziden hiçbir zaman para kazanamayacak. Sahip olduğu tüm mal varlıklarının yanısıra diziden kazandığı paralara mahkeme tarafından el konulacak.
TÜM SORULAR CEVAPLANACAK
Dizinin çok ses getireceğine inandıklarını söyleyen yapım şirketinin kreatif direktörü Bern Schumacher, " Almanya'da herkes Yasemin'den çok paraların şuan nerede olduğunu ve Yasemin'in neden telsim olduğunu merak ediyor. Bu dizide herkes bu soruların yanıtlarını bulacak. " dedi.
HİKAYE NEFES KESİCİ
Dizi de 1033 gün süren kaçış hikayesinin en ince ayrıntısına kadar anlatılacağını söyleyen Bern Schumacher, " Bu dizi de tüm soygunlarda olan kazmalar kürekler yok ama nefesinizi tutacağınız muhteşem bir hikaye var. Kaçıştan sonra neler yaşandı, Yasemin nerelerde saklandı. Neden dönmek zorunda kaldı ve para şuan nerede. Bu soruların tamamı bu dizide yanıt bulacak" dedi.