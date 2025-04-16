Milyonluk dolandırıcılığa 71 gözaltı!

Yapılan ilk incelemede şüphelilerin aynı yöntemle 114 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı, bu suçlardan 14 milyon lira değerinde taşınmaz elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka ve elektronik/kripto para hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma sürüyor.