Milyonluk ortaklık anlaşması şantaja dönüştü

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya esas olarak 43 yaşındaki müşteki S. K.D., 21 Ekim 2024 tarihinde bahse konu işletmeye 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortak olacağını düşünerek bir sözleşme imzaladığını belirtti.

Ayrıca söz konusu bedelin 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödediğini, kalan kısmı için işletmenin sahibi olan 40 yaşındaki şüpheli Yasemin Ö.G. tarafından 1 milyon 795 bin TL tutarında kendisine senet imzalattırdığını kaydetti. Öte yandan Yasemin Ö.G. aracılığıyla A.S.'nin tanıştığını bu şahısla zamanla yakınlaştığını ve tam tarihini hatırlamadığı zamanda Yasemin Ö.G.'ın ofisinde yakınlaştıklarını, ofisteki gizli kamera tarafından bu görüntülerin çekildiğini beyan etti. Zaman geçtikçe Yasemin Ö.G'ın ile ortaklıktan ayrılarak verdiği paranın geri verilmesini istediğinde Y.Ö.G.'ın parayı vermeyeceğini aksine kalan senedin ödenmemesi durumunda bu görüntülerin eşiyle paylaşılacağı söylediğini ifade etti. Daha sonra Yasemin Ö.G.'ın eşinin olduğunu düşündüğü bir numaradan eşi H.D.'ye tek seferlik yollandığını beyan etti. Yasemin Ö.G.'ın işletmesinde 30 Nisan 2025 günü sulh caza hakimliğinin kararı ile arama yapıldı. Yasemin Ö.G.'ın telefonunda yapılan incelemede bahse konu gizli kamera görüntüleri bulundu. Ayrıca şahsın müşteki H.D. ile yapmış olduğu yazışmalarda parasının verilmemesi durumunda görüntüleri basınla paylaşacağını yazdığı ve söylediği görüldü. 1 Mayıs'ta şüpheli Yasemin G. Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.