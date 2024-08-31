Milyonluk vurgun yapan işadamına 160 yıl hapis talebi

İşadamı Moiz Mitrani'nin faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 4 işinsanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Mitrani'nin de aralarında yer aldığı 10 şüpheli hakkında 'Dolandırıcılık', 'Tefecilik Yapmak', 'Silahla Yağma' suçları kapsamında 160 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Mitrani'nin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre Bankası olan Credit Suisse'ten kredi sağlayacağı vaadinde bulunarak bu kişilere ait mal varlıklarını ipotek ettirdiği tespit edildi. İpotekli mal varlıklarını 3. kişiler üzerinden eşi Çiğdem Mitrani'ye ait firmalara devrettirdiği kaydedildi.