Haberler Yaşam Haberleri Mimar Ece Gürel olayında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 9.3.2025

Mimar Ece Gürel olayında gözaltı kararı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Mimar Ece Gürel olayında gözaltı kararı
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel'in hayatını kaybetmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'e "Witchcraft" (cadılık) eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Hale Nur Özen, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mimar Ece Gürel olayında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz