Mimar Ece Gürel olayında gözaltı kararı

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel'in hayatını kaybetmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kaldırıldığı hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'e "Witchcraft" (cadılık) eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Hale Nur Özen, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.