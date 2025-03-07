Mimar Gürel son yolculuğuna uğurlandı: Bıraktığı sırlarla hayata veda etti

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan, ancak hastanede hayatını kaybeden Peyzaj Mimarı Ece Gürel (36) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin hastanedeki çalışmalarının ardından Ece Gürel'in cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5.5 saat süren otopsiden sonra Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Ön otopsi raporunda, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

Genç kadın, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GERİDE SORULAR KALDI

Kaybolduktan 4 gün sonra gece sarp ormanlık alanda hafif yaralı bulunan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Gürel'in ormana neden gittiği, eşyalarının neden bedeninden ayrı noktalarda bulunduğu soruları yanıtsız kaldı.

Kâğıthane Gültepe'de yaşayan Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrılmış, ilerleyen saatlerde kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Ekipler, 4 Mart günü Gürel'in cep telefonunu, montunu ve bazı eşyalarını bulmuş, ertesi gün de kendisine ulaşılmıştı.