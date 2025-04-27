Mimar Sinan’ın bir yapısı daha kurtuluyor

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Külliyesi Tekirdağ'da bulunuyor. 472 yıl önce yapılan külliyede bulunan bedesten ise Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" isimli eserine yıllar önce konu oldu. Evliya Çelebi kaleme aldığı anılarında bedestende bulunan çeşme için "Tekirdağ'ın her yerinden akan sular lezzetli ama Rüstem Paşa'nın yaptırdığı çeşmeden akan sular bir başka lezzetli" ifadelerini kullanacak kadar bedesteni övdü.

Külliyedeki caminin 200 metre batısında yer alan bedesten altı kubbeli dikdörtgen planlı, taş ve tuğla karışımından inşa edilmiş olan bir yapı. Yakın tarihte ise bakımı tam yapılmadığı için tarihi bedesten yıllar içinde bakımsızlıktan kötü bir hal aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan bedestenin restorasyonunun başlaması için gerekli girişimlere başladı. Vali Soytürk, projenin hazırlandığını, önümüzdeki günlerde restorasyonun başlayacağını belirtti. Restorasyon öncesinde bedestendeki dükkan, dernek ve ofisler boşaltılırken, başta çeşmeler olmak üzere tüm alanın yaz ayında restore edilmesi planlanıyor.