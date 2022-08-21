Haberler Yaşam Haberleri Mimar Sinan'ın onardığı Selçuklu mirası köprü yıllara meydan okuyor
Giriş Tarihi: 21.8.2022 11:18

Mimar Sinan'ın onardığı Selçuklu mirası köprü yıllara meydan okuyor

Kırıkkale'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kızılırmak üzerine inşa edilen Çeşnigir Köprüsü, farklı tarihlerde yapılan restorasyon çalışmalarıyla ayakta kalmayı başardı.

AA
Mimar Sinan’ın onardığı Selçuklu mirası köprü yıllara meydan okuyor

Kızılırmak üzerine 13. yüzyılda inşa edilen, Osmanlı döneminde de Padişah Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Mimar Sinan tarafından bakım ve onarımı yapılan Çeşnigir Köprüsü, aradan geçen yıllara rağmen ihtişamını koruyor. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin izlerini taşıyan köprü, ziyaretçilerini bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Onur Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşnigir Köprüsü'nün Karakeçili ile Köprüköy arasında inşa edildiğini belirterek, "1402 yılında Ankara Savaşı'nın yapılacağı alana giden Timur'un, ordusuyla köprüyü kullandığı da söyleniyor. Kapulukaya Barajı'nın faaliyete geçmesinden önce yol güzergahı üzerindeyken daha sonra köprünün ayak kısımları su altında kalmış." diye konuştu.

Kızılkaya, 110 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki köprünün kayalık arazide sağlam temeller üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Çeşnigir Köprüsü'nün Kızılırmak üzerinde sağlam bir zemine oturabilmesi için orta bölümünde belirgin eğim bulunduğuna dikkati çeken Kızılkaya, "İki yana eğimli bir kuruluma sahip olan köprü, sivri kemer açıklıkları bulunan, kesme taş mimarisi ve özgün yapım tekniğiyle Anadolu'daki tarihi köprülerden günümüze kadar ulaşabilen iyi örneklerden biri. Çeşnigir Köprüsü, Ankara 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşiv kayıtlarına göre, 1980 yılında tescilli yapı haline dönüştürüldü." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, köprünün üst tarafında bulunan Büklükale mevkisinde devam eden kazı çalışmalarından da anlaşılacağı üzere, bölgenin eski medeniyetlerce de ticaret yolu olarak kullanıldığının düşünüldüğünü kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi trafik kazası: 15 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih tarihleri 2022
EYT son dakika haberleri ile yeni formüller! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 20 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, son önlüğü kim kazandı?
Civan Canova hayatını kaybetti! Usta Oyuncu Civan Canova kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Civan Canova'nın rol aldığı diziler ve filmler
Türkiye'nin yeni operasyonu öncesi YPG/PKK'da büyük panik
Son dakika: Başkan Erdoğan Manisa'da müjdeyi verdi! Kurum üzüm alım fiyatı belli oldu
Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP'li vekilin oğlu Baver Taşçıer'in lüks hayatı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mimar Sinan'ın onardığı Selçuklu mirası köprü yıllara meydan okuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA