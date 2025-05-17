Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bayramdere Mahallesinde Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı yolcu minibüsü ile Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kamyonet sürücüsü Dündar Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü Serdar B. ile aynı araçta bulunan Ömer E. hafif yaralı olarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.