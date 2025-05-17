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Giriş Tarihi: 17.5.2025 12:04 Son Güncelleme: 17.5.2025 12:26

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yolcu minibüsü ile yolcu minibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 62 yaşındaki Dündar Efe hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ve bir yolcu da hafif yaralandı.

AYHAN FİDAN
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bayramdere Mahallesinde Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı yolcu minibüsü ile Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kamyonet sürücüsü Dündar Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü Serdar B. ile aynı araçta bulunan Ömer E. hafif yaralı olarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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