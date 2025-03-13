Minibüs tankere arkadan çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Çorlu gişeler mevkii TEM Otoyolu yakınlarında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden Yaşar Taha yönetimindeki zeytinyağı yüklü minibüs, önünde seyir halinde bulunan Ihor Kravchenko'nun kullandığı Ukrayna plakalı yağ yüklü tankere arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs bariyerlere çarptı. Yaşar Taha ile yanında bulunan Salih Ayberk Mucuk araçta sıkışarak mahsur kaldı. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, minibüsten çıkarılan 2 yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Ayberk Mucuk (24) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tanker şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.